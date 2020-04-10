Истребители ВКС РФ дважды за неделю поднимались для перехвата разведчиков

За прошедшую неделю у российских границ вели разведку 22 иностранных самолета-разведчика. Истребители ВКС РФ из состава дежурных по ПВО сил дважды поднимались на их перехват.

«Нарушений воздушного пространства не допущено», - сообщили в Минобороны России.

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В Вооруженных силах за неделю также провели более 9,2 тысяч мероприятий боевой подготовки на 87 полигонах. На 46 аэродромах проведена 151 летная смена.