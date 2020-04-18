Свыше 100 школьников примут интерактивную клятву верности юнармейца

Свыше 100 воспитанников юнармейских отрядов, подшефных общевойсковой армии Западного военного округа, вступят в ряды юнармейского движения 27 апреля 2020 года в десяти моногородах Центрального Черноземья, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В рамках «Единого дня Юнармии» на территории воинских частей Воронежской, Белгородской, Курской, Смоленской, Брянской и Московской областей пройдет интерактивная онлайн-церемония по случаю приема в юнармейское движение школьников от 14 до 16 лет. Воспитанники-кандидаты в индивидуальном порядке повторят слова клятвы по видеоконференции. Символы отрядов знаки, головные уборы и форменная одежда будут переданы воспитанникам при первом сборе в торжественной обстановке.

В результате принимаемых мер противодействия распространения вирусных заболеваний школьники используют онлайн-задания для обучения по программе подготовки юнармейцев.

Целью «Единого дня Юнармии» является патриотическое воспитание, повышение интеллектуальных и физических способностей.