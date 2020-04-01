В России начался весенний призыв

В 83 регионах России 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. Отмечается, что по решению министра обороны Сергея Шойгу отправка новобранцев в войска начнется не ранее 20 мая, в целях избежания распространения коронавируса.

Призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет продлится по 15 июля. Согласно указу президента, пополнить армейский строй в 2020 году должны 135 тысяч человек.

Соответствующий документ был подписан Владимиром Путиным 30 апреля.

Незадолго до этого сообщалось, что в Вооруженных Силах не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.