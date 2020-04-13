Круглосуточно и без выходных: медцентр МО в Калининграде будет построен и сдан к концу месяца
Инфекционный центр Министерства обороны, строящийся для больных коронавирусом в Калиниграде с марта, планируется открыть в конце апреля. Медцентр рассчитан на 100 человек, работы по его возведению ведутся ежедневно в круглосуточном режиме.
Каркас здания уже почти полностью построен и облицован специальными панелями, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В настоящее время начались внутренние работы по монтажу вентиляционной системы, перегородок внутренних помещений, завершается монтаж инженерных сетей, снаружи проводятся бетонирование галерей и облагораживание прилегающей территории», - говорится в сообщении.
Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой составляет более 17 тысяч квадратных метров.
Сеть многофункциональных военных медицинских центров, возводимых по всей стране - от Калининграда до Камчатки - строится с опережением сроков.