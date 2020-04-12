Охраняя небо: кадры учений расчетов ЗРК С-30 в Таджикистане

В Таджикистане на полигоне Ляур прошли учения российских расчетов зенитных ракетных комплексов С-300 по противовоздушной обороне военных объектов.

По сценарию маневров, дежурными расчетами были обнаружены ракеты условного противника. В сложной радиоэлектронной обстановке военнослужащими был произведен захват и сопровождение высокоскоростных целей. После этого расчеты С-300 ПС, проведя более 15 электронных пусков, успешно поразили крылатые ракеты «врага».

Во время учений были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами и вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции.

Напомним, что дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре 2019 года. Основными задачами комплекса являются прикрытие объектов военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.