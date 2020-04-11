Российские медики в Сербии передислоцируются из Белграда в Ниш

Российские военные медики и специалисты РХБ защиты передислоцируются в сербский город Ниш для дезинфекции медицинских учреждений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на юге Сербии.

Сейчас специалисты РХБЗ Минобороны РФ продолжают проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии ВС Сербии в Белграде. На регулярной основе проводится санитарная обработка операционных и реанимационных блоков. Медучреждение решило временно отказаться от проведения плановых операций, однако продолжает проводить экстренные хирургические вмешательства и диагностические исследования по неотложным показаниям.

Кроме того, российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи, которые специализируются на лечении больных, не зараженных COVID-19.