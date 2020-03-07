Нахимовцы Санкт-Петербурга проехали на двухпарусном буере вдоль крейсера «Аврора» в честь 8 марта

Нахимовцы Военно-Морского Училища Санкт-Петербурга оригинально и по-настоящему флотским способом поздравили прекрасных дам с 8 марта. В предпраздничный день воспитанники на двухпарусном буере проехали вдоль борта крейсера «Аврора», прямо на ходу вручая цветы женщинам и девушкам, находившимся на Петроградской набережной.

Будущие военные моряки поздравили прекрасную половину человечества с Международным женским днем, устроив своего рода флешмоб. Примечательно, что двухпарусный колесный буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сделан руками самих нахимовцев и уже успел занять первое место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

После заезда на буере весь личный состав Нахимовского Военно-Морского Училища построился на плацу. Воспитанники исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню - «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.

Также посвятила свое выступление Международному женскому дню Вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка».