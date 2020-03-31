В Минобороны рассказали о новом порядке постановки на воинский учет

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал о новом порядке постановки на воинский учет.

В интервью «Красной звезде» он отметил, что в 2019 году граждане получили возможность состоять на воинском учете в военном комиссариате того муниципального образования, где они проживают.

«Это было сделано как с целью повышения его качества и достоверности, так и в интересах самих граждан», - отметил Бурдинский.

Вместе с тем он отметил, что в феврале этого года постановлением Правительства Российской Федерации были определены формы заявления о постановке на воинский учет.

«В качестве документа, подтверждающего пребывание гражданина на территории муниципального образования, считаются предоставленные сведения с места учебы или работы», - добавил он.

Ранее стало известно, что, по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в связи с ситуацией с коронавирусом, призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.