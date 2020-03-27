За неделю 25 иностранных самолетов вели разведку вдоль границ РФ
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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За прошедшую неделю 25 иностранных самолетов-разведчиков вели разведку вдоль границ Российской Федерации. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Кроме того, разведку вели девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все они сопровождались российскими радиолокационными станциями.
Нарушений воздушного пространства России допущено не было.