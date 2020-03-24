БМД-4, беспилотники, комплексы РЭБ: кадры учений миротворцев под Ульяновском
Военнослужащие учились брать под контроль территорию, где проводится миротворческая миссия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Весь комплекс вооружения и боевой техники задействовали на учениях на полигоне Поливно подразделения миротворцев Ульяновского соединения ВДВ: БМД-4, беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы.
Столь внушительный арсенал был использован для уничтожения незаконных вооруженных формирований.
Кроме маневров по обеспечению безопасности мирного населения от экстремистов десантники отрабатывали проведение гуманитарных операций.