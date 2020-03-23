Пережить коллапс: военные под Самарой помогли автомобилистам

В Самарской области военнослужащие 2-й Общевойсковой армии помогают автомобилистам вытаскивать машины из сугробов. В регион неожиданно вернулась зима, объявлен оранжевый уровень опасности. Несколько часов шел снег, похолодало до 4 градусов мороза.

Снегопады, накрывшие Самарскую область, вызвали настоящий транспортный коллапс. По информации синоптиков, в регионе выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды значительно ухудшилась видимость на дорогах.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Экстренные службы призывают водителей быть внимательнее и осторожнее на дорогах, соблюдать дистанцию и контролировать скорость. Тем, кто уже успел сменить зимнюю резину на летнюю, лучше пока отказаться от поездок на личном автомобиле.