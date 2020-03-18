Спецназ взял штурмом здание и зачистил его от бандитов: кадры тренировки под Тамбовом

Под Тамбовом спецназ взял штурмом здание, захваченное террористами. По сценарию учений бандиты захватили заложников и хорошо укрепились внутри - штурмовую группу они встретили плотным огнем на подходе.

Бойцам пришлось прикрываться бронемашиной - роль подвижного щита сыграл автомобиль «Тайфун-К». Прибыв на место происшествия, военнослужащие зачистили помещение от террористов.

Задача усложнялась тем, что о расположении террористов никто из разведчиков заранее не знал. Благодаря умелым действиям бойцов банда была быстро уничтожена. На учениях удалось воссоздать обстановку, максимально приближенную к боевой.