Спецназ взял штурмом здание и зачистил его от бандитов: кадры тренировки под Тамбовом
Военнослужащие бригады специального назначения провели маневры в Тамбовской области в условиях, максимально приближенных к боевым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Тамбовом спецназ взял штурмом здание, захваченное террористами. По сценарию учений бандиты захватили заложников и хорошо укрепились внутри - штурмовую группу они встретили плотным огнем на подходе.
Бойцам пришлось прикрываться бронемашиной - роль подвижного щита сыграл автомобиль «Тайфун-К». Прибыв на место происшествия, военнослужащие зачистили помещение от террористов.
Задача усложнялась тем, что о расположении террористов никто из разведчиков заранее не знал. Благодаря умелым действиям бойцов банда была быстро уничтожена. На учениях удалось воссоздать обстановку, максимально приближенную к боевой.