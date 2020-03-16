Стрельба из АК-74, ПКМ: кадры тренировки спецназа под Тамбовом
Для стрельбы конкурсанты используют штатное оружие и боеприпасы, находящиеся на вооружении разведывательных подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Тамбовской области спецназ приступил к тренировкам по тактической стрельбе. Бойцы готовятся к чемпионату Западного военного округа.
Занятия предполагают максимум быстрых перемещений и постоянную смену положений для ведения огня. Такие навыки незаменимы в бою в городских условиях.
Разведчики работают со штатным вооружением - это автоматы АК-74, ручные пулеметы ПКМ и пистолеты Ярыгина.