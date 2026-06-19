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Расчеты «Торнадо-С» поразили технику и боевиков ВСУ в Харьковской области

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогли расчеты беспилотных летательных аппаратов.
19-06-2026 17:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Север» нанесли удары по пунктам временной дислокации, управления беспилотниками, а также скоплениям боевой техники и живой силы Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Цели для поражения были обнаружены средствами воздушной разведки, их координаты оперативно передали командованию. Как видно на опубликованных кадрах, боевая машина в кратчайшие сроки выдвинулась на огневую позицию, после чего расчет произвел пуск реактивных снарядов. В результате удара, по данным ведомства, уничтожены техника и живая сила противника.

После выполнения задачи боевая машина немедленно покидает район, чтобы избежать ответного удара, и через несколько минут может нанести новый удар уже с другой позиции. Расчеты никогда не работают дважды с одной точки и не уходят в одно и то же укрытие.

Взаимодействие артиллеристов с подразделениями беспилотной авиации позволяет оперативно получать разведданные и корректировать огонь в режиме реального времени. Перезарядка установок проводится в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые позиции для поражения вновь выявленных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #РСЗО #торнадо-с
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