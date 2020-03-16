Заглушить связь: бойцы РЭБ подавили радиосигнал под Самарой
Связисты продемонстрировали свои навыки во время тренировочных мероприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Специалисты по радиоэлектронной борьбе заглушили всю связь в ходе маневров на полигоне Рощинский в Самарской области.
Бойцы РЭБ развернули станции помех, которые подавляют радиосигнал на коротких и ультракоротких волнах.
Итог умелых действий расчетов - полная дезорганизация управления войсками неприятеля. В ходе учений военнослужащие также отразили атаку диверсантов и успешно преодолели зараженный участок местности.