«Дорога памяти»: в Доме Юнармии во Владикавказе открыли пункт сбора сведений о фронтовиках

Во Владикавказе в Доме Юнармии, который располагается в гарнизонном Доме офицеров, открылся пункт сбора информации о военнослужащих и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны в рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти».

С прошлого года в Северной Осетии начали собирать письма и фотографии фронтовиков, чтобы передать их в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» в Главном храме ВС РФ. За год было собрано и передано для оцифровки более 23 тысяч личных карточек, архивных фотографий и писем.

Сейчас пункты сбора архивных документов фронтовиков работают в военном комиссариате и почтовых отделениях республики. В открывшийся пункт в Доме Юнармии каждый житель и гость Владикавказа может принести фотографии, письма своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, для последующей оцифровки и включения в базу мультимедийной галереи «Дорога памяти».