Замминистра обороны РФ встретился с послом Франции
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире.
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Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Франции в России Пьера Леви 4 февраля в Москве.
«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции», - сообщили в Минобороны РФ.
Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе, подчеркнули в ведомстве.