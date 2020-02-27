Сквозь дым и огонь: кадры совместных учений МЧС и ВТА под Тверью

На аэродроме Мигалово в Тверской области состоялась совместная тренировка соединений военно-транспортной авиации и региональных подразделений МЧС и Минздрава. В рамках учений специалисты отработали оказание помощи экипажам воздушных судов, условно терпящих бедствие.

Для занятий были задействованы два самолета Ил-76, вертолет Ми-8 и 15 единиц специальной наземной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В ходе тренировки были отработаны действия по спасению экипажа и оказания помощи пострадавшим, тушению пожара на самолете, поиску и обнаружению места вынужденной посадки воздушного судна.

В свою очередь, авиационные спасатели отработали эвакуацию пострадавшего экипажа с использованием поисково-спасательного вертолета и наземного поисково-спасательного комплекса, вскрыв обшивки фюзеляжа самолета с применением пневматических резинотканевых подъемников. По итогам учений было объявлено о достижении поставленных целей и задач.