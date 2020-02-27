Хабаровск - Москва: участники перехода в честь 75-летия Победы достигли Байкала

Участники лыжного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, достигли озера Байкал, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Более 40 километров группа прошла на лыжах по заснеженному льду озера вдоль побережья, после чего участники продолжили движение путем сцепки и крепления за высокоманевренные и проходимые снегоходы "Варяг". Таким способом группа преодолела свыше 80 километров по ледяному участку озера», - говорится в сообщении.

Военнослужащие попали в снежную бурю и сильный встречный ветер осложнял их путь. Спортсмены посетили прибайкальский поселок Бабушкин и город Байкальск. Местные жители их гостеприимно приняли, перед военнослужащими выступили районные ансамбли музыкальные коллективы. На встрече присутствовали местные власти, поддержавшие патриотическую акцию.

В дальнейшем участники перехода продолжат свой путь по Иркутской области в город Ангарск, маршрут будет пролегать по льду Байкала, горным перевалам и снежным косогорам.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.