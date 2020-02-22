«Гонка Героев. Зима» впервые прошла под Петербургом

Одно из самых захватывающих зимних развлечений - «Гонка Героев. Зима» - впервые было организовано в Ленинградской области под Санкт-Петербургом. Зимний сезон забегов с препятствиями, покоривших сердца сотен спортсменов не только нашей страны, но и мира, открылся 8 февраля в Москве. А уже сегодня, 22 февраля, эстафету приняла культурная столица России - Санкт-Петербург.

На территории всесезонного курорта «Игора» проложена 7-километровая трасса с 24 препятствиями: снежные рвы, горки и лабиринты. Среди новых препятствий рукоходы «Народный», «Кольца-канаты», «Волна-качели», «Китайский», а также «Бочки-колеса», вертикальные канаты и препятствие из бревен «Швея». Финальное - семиметровый «Эверест» - покорится только сильнейшим.

Участникам забега доступно три формата соревнования на выбор: для тех, кто сомневается в своих способностях, предусмотрены командные забеги, в которых с ними побежит опытный инструктор. Для более подготовленных спортсменов предусмотрен формат массового старта, где каждый бегун может поставить свой личный рекорд, а те, кто занимается гонками с препятствиями уже не первый год, примут участие в формате Чемпионата, победители которого смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира.

«Поскольку мы стали профессиональным видом спорта, создали Федерацию и вошли в международную Федерацию забегов с препятствиями, теперь мы официально можем отбираться на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, чемпионаты Азии и, конечно же, проводить Всероссийский чемпионат уже абсолютно на правах члена международной федерации», - рассказала руководитель проекта «Гонка Героев» Ксения Шойгу.

По итогам соревнований лучший из мужчин пробежал и прополз сложнейшую трассу за 36 минут, а лучшая из девушек - за 41 минуту.