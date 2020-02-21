Командующий РВСН поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества.

«23 февраля - это праздник настоящих мужчин, а для людей в погонах - это еще и почитание их заслуг перед государством, на защите которого они находятся.

С молодых лет мальчишкам прививают любовь к защите Отечества, и праздник 23 февраля, с которым их поздравляют в школе, институте - является тем праздником, который дает им возможность осознать свое предназначение, как мужчин.

Но я хотел бы сегодня сказать о тех, кто в погонах. Служба в Вооруженных силах - тяжелая служба и огромная ответственность. Люди, которые выполняют ее, осознают, что они отвечают за безопасность своего Отечества и их мирных граждан.

Я бы хотел всех людей в погонах поздравить с праздником, а особенно статегических ракетчиков, поблагодарить их за ратную службу, пожелать им семейного благополучия. Спасибо вам за службу, удачи во всем! С праздником, стратегические ракетчики!» - сказал Каракаев.