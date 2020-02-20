Залечь на «Глубину»: водолазы спецназа начали тренировки перед конкурсом по многоборью

На Черноморском флоте военнослужащие начали подготовку к конкурсу по водолазному многоборью «Глубина-2020» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020). Тренировки проходят на полигоне учебного центра для военных спасателей.

Среди заданий - работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному кораблю, подводная сварка и первая медицинская помощь тонущему водолазу. Задачи все - непростые, но и цель весомая: участие в Международных армейских играх.

Корреспондент «Звезды» пробежала по одному из этапов спасательного маршрута вместе с водолазами специального назначения. Как оказалось, занятие это - не из легких. Мужчины, которым приходилось тащить в руках тяжелую чугунную капсулу, бежали быстрее, чем журналист, которая была без груза.

Команда водолазов, которые будут представлять Черноморский флот, уже отобрана. Теперь главное - хорошо показать себя на всеармейском этапе. Он пройдет в Севастополе уже в марте.