Евкуров обсудил проект «Дорога памяти» с председателем Совета муфтиев России

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) встретился с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

В ходе встречи, которая состоялась в резиденции Духовного управления мусульман России, обсуждалось развитие сотрудничества, а одной из главных тем стало увековечивание в музейном комплексе Минобороны «Дорога памяти» имен погибших при защите Отечества в годы ВОВ.

Ранее Евкуров уже загрузил в мультимедийную галерею комплекса фотографию своего родственника - Евкурова Ахмеда Исиевича, кавалериста, погибшего во время боев за Одессу.

Равиль Гайнутдин тоже принял решение увековечить память о своем предке - Габдулахате Исмагилове, который был убит при обороне Сталинграда. Кроме того, глава Совета муфтиев России изъявил желание принять участие в торжественной закладке гильзы с землей в мемориальный комплекс.

«Дорога Памяти» ­- проект Министерства обороны РФ, который объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны. Вдоль галереи в специальные постаменты установят тысячи гильз с землей с мест захоронения бойцов Красной Армии, которые погибли во время ВОВ.