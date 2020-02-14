Участники марш-броска ВДВ прибыли в Ростовскую область

В рамках всероссийского комбинированного марш-броска, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летия со дня образования ВДВ, в город Каменск-Шахтинский, находящийся в Ростовской области, прибыли новороссийские десантники.

Участники акции поздравили ветеранов, возложили цветы к памятнику павшим на фронтах Великой Отечественной войны. После официальной части, военнослужащие продемонстрировали зрителям все свои бойцовские умения. Они устроили показательное выступление с элементами рукопашного боя.

Новороссийские десантники совершают марш-бросок по городам России и проводят там патриотические акции. Бойцам предстоит пройти несколько тысяч километров разными способами: часть пешком, а часть на лыжах.