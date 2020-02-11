Элита армии: Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище отмечает 80 лет

Сегодня свой 80-й день рождения отмечает Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Или, как его еще называют, кузница кадров для морской пехоты, арктических и горных подразделений. Курсантами этого учебного заведения становятся только лучшие из лучших, а выпускники, без преувеличения, становятся элитой российской армии.

Уникальный полигон и самые современные тренажеры позволяют подготовить специалистов сразу по нескольким направлениям.

Курсанты училища не расслабляются даже не смотря на юбилей. Для учащихся ДВОКУ провели специальные учения. По легенде маневров, внизу ущелья обосновалась группа боевиков, которую нужно было уничтожить. С поставленной задачей курсанты блестяще справились.

Опыт передают и коллегам из других государств. С 2006 года училище начало подготовку иностранных военнослужащих. Обучение и испытание суровыми морозами прошли курсанты из 40 стран.

За 80 лет Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище подготовило более 27 тысяч офицеров. Его выпускники в годы Великой Отечественной войны дошли до Берлина, принимали участие в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, а теперь получают современный опыт в Сирии.