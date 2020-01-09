Шойгу провел конференцию, посвященную развитию ВМФ России

Сегодня в Севастополе под руководством Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу прошла научно-практическая конференция на тему «Военно-Морской Флот в XXI веке».

В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командование флотов и флотилий, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительстве кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова развернута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.

В ходе конференции обсуждены вопросы развития ВМФ России и военного кораблестроения. Также были затронуты вопросы создания комплексных программ развития систем вооружения Военно-Морского Флота, строительства кораблей различных классов, в том числе перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ.

Особое внимание было уделено вопросам, посвященным внедрению на предприятиях промышленности новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов.