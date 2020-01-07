ВКС РФ обеспечили безопасность во время визита Путина в Дамаск

Безопасность во время визита Владимира Путина в Дамаск помогали обеспечивать российские военные.

Для сопровождения самолета президента России при подлете к аэропорту сирийской столицы в воздух были подняты истребители ВКС РФ.

«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Во время визита в Сирию Путин встретился с Асадом в командном пункте ВС РФ, побывал в православной Церкви святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х, а также в мечете Омейядов.