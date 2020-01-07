Сухопутные войска проведут 11 учений с зарубежными военными

В 2020 году запланировано 11 совместных учений Сухопутных войск РФ совместно с их иностранными коллегами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что маневры будут нацелены на отработку операций по борьбе с незаконными вооруженными формированиями и станут носить исключительно миротворческую направленность.

В частности, подразделениям Сухопутных войск предстоит отправиться в Белоруссию, Киргизию и Пакистан, где состоятся учения «Нерушимое братство-2020», «Рубеж-2020» и «Дружба-2020».

Кроме того, запланированы совместные маневры с подразделениями НОАК армии Китая и маневры с военнослужащими Республики Никарагуа.

Подразделения ЮВО примут на своих полигонах коллег из Алжира, военнослужащие ЗВО проведут учения «Индра-2020» с подразделениями вооруженных сил Индии, а в ЦВО прибудет контингент стран ШОС для учений «Мирная миссия-2020».

В ВВО запланированы три международных учения: «Ларос-2020» (с военнослужащими Лаоса), «Селенга-2020» (с подразделениями ВС Монголии) и еще одно - с бойцами армии Шри-Ланки.