Елка и праздничное меню: военнослужащих ЦВО порадовали необычными блюдами в Новый год

Стоимость солдатского пайка в Центральном военном округе (ЦВО) в новогодние праздничные дни увеличили на 20%: военнослужащие стали питаться по улучшенному ассортименту.

Так, например, в железнодорожной бригаде на столе у солдат появились фрукты. На выбор предлагаются яблоки, апельсины и бананы, печенье, кексы и шоколадные конфеты. В праздничном меню также появился винегрет «по-курсантски». К нему в обязательном порядке подают слабосоленую тихоокеанскую сельдь.

На второе повара готовят необычные блюда, такие, например, как чахохбили. Зал солдатской столовой украсили елкой. Все это делается для того, чтобы поднять военнослужащим настроение в праздники и напомнить о доме.

Для того, чтобы военные не набрали за праздничную неделю вес, в бригаде запланировано немало спортивных мероприятий.