Реки, овраги, завалы: БТР и танки преодолели сложнейшие препятствия в Абхазии
В маневрах задействованы 800 военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Новобранцы Южного военного округа отрабатывают вождение гусеничной и колесной техники на полигонах Абхазии.
Военнослужащим необходимо преодолеть сложнейшие препятствия - горные реки, овраги, каменные завалы и вязкий грунт.
На КАМАЗах, бронетранспортерах и танках механикам-водителям предстоит пройти в общей сложности около 50 тысяч километров. Учения продлятся до мая.