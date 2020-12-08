Войска РХБЗ продезинфицировали школы и детсады под Нижним Новгородом

В Нижегородской области подразделения РХБЗ гвардейской танковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию десятков социальных объектов в рамках борьбы с коронавирусом.

По просьбе местных властей военнослужащие обработали спецраствором территории школ и детских садов, а также дворы и около 15 километров дорог. В общей сложности обеззаражено около 150 тысяч квадратных метров.

В начале декабря подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию школ на Урале. Тогда военнослужащие обработали несколько десятков зданий.