Сквозь облака: экипажи Ил-76 выполнили полеты в сложных метеоусловиях

Военно-транспортные самолеты Ил-76 выполнили полеты в сложных метеоусловиях для тренировки летного состава. Полеты проходили на аэродромах в Оренбургской, Омской и Ульяновской областях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Экипажи оренбургского соединения Военно-транспортной авиации приступили к выполнению полетов в сложных метеоусловиях, в так называемом метеоминимуме, в новом учебном периоде», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что летчики отрабатывают взлет, полет по маршруту, заход на посадку по приборам, проход над взлетно-посадочной полосой на малой высоте в условиях низкой и плотной облачности.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.