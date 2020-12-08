Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сквозь облака: экипажи Ил-76 выполнили полеты в сложных метеоусловиях

Андрей Аркадьев
13:13 08.12.2020
Такие полеты нужны для поддержания высокого уровня подготовки экипажей.
Сквозь облака: экипажи Ил-76 выполнили полеты в сложных метеоусловиях
© Фото: Минобороны России

Военно-транспортные самолеты Ил-76 выполнили полеты в сложных метеоусловиях для тренировки летного состава. Полеты проходили на аэродромах в Оренбургской, Омской и Ульяновской областях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Экипажи оренбургского соединения Военно-транспортной авиации приступили к выполнению полетов в сложных метеоусловиях, в так называемом метеоминимуме, в новом учебном периоде», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что летчики отрабатывают взлет, полет по маршруту, заход на посадку по приборам, проход над взлетно-посадочной полосой на малой высоте в условиях низкой и плотной облачности.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.