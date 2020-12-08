Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Начальник Академии РВСН Михолап назвал рекордное число поступающих в вуз девушек

Егор Левин
10:20 08.12.2020
По признаниям самих курсанток, их сокурсники-мужчины всегда помогают в обучении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап рассказал в эксклюзивном интервью программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда» о большом ажиотаже, вызываемом обучением в его военном вузе, среди представительниц слабого пола. По словам Михолапа, конкурс неизменно большой.

«Дел около 300 пришло. 200 приехали поступать. Большой конкурс. Они борются за эти места, потому что те знания, которые они получают, позволяют им успешно конкурировать с любыми вузами России», - заявил он.

Михолап отметил, что конкурс среди девушек составил 12, 15 и 18 человек на одно место. По признаниям самих курсанток, их сокурсники-мужчины всегда помогают в обучении.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев ранее, также в интервью «Специальному репортажу», рассказал о перевооружении ракетных войск на новейшие комплексы РС-24 «Ярс». К настоящему времени армия России получила около 150 «Ярсов», но процесс еще продолжается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.