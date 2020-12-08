Начальник Академии РВСН Михолап назвал рекордное число поступающих в вуз девушек

Начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого генерал-майор Леонид Михолап рассказал в эксклюзивном интервью программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда» о большом ажиотаже, вызываемом обучением в его военном вузе, среди представительниц слабого пола. По словам Михолапа, конкурс неизменно большой.

«Дел около 300 пришло. 200 приехали поступать. Большой конкурс. Они борются за эти места, потому что те знания, которые они получают, позволяют им успешно конкурировать с любыми вузами России», - заявил он.

Михолап отметил, что конкурс среди девушек составил 12, 15 и 18 человек на одно место. По признаниям самих курсанток, их сокурсники-мужчины всегда помогают в обучении.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев ранее, также в интервью «Специальному репортажу», рассказал о перевооружении ракетных войск на новейшие комплексы РС-24 «Ярс». К настоящему времени армия России получила около 150 «Ярсов», но процесс еще продолжается.