Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо
Новую партию гуманитарной помощи доставили в сирийский Алеппо сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. На этот раз военные посетили один из беднейших районов города - Мугаир.
Первыми продуктовые наборы получили малоимущие семьи, те, кто остался без кормильцев в ходе войны или потерял близких во время обстрелов Алеппо. Списки таких заранее составили сотрудники ЦПВС совместно с сирийскими властями.
За пакетами с надписью «Россия с вами» выстроилась очередь. Люди благодарили российских военных и говорили, что для них этот день стал праздником.
«Район Мугаир сильно пострадал от рук боевиков, мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды которые сильно пострадали, мы им привезли гуманитарную помощь - продукты питания (мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб), вещи первой необходимости, которые очень нужны», - рассказал представитель ЦПВС Михаил Минин.