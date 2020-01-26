Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо

Новую партию гуманитарной помощи доставили в сирийский Алеппо сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. На этот раз военные посетили один из беднейших районов города - Мугаир.

Первыми продуктовые наборы получили малоимущие семьи, те, кто остался без кормильцев в ходе войны или потерял близких во время обстрелов Алеппо. Списки таких заранее составили сотрудники ЦПВС совместно с сирийскими властями.

За пакетами с надписью «Россия с вами» выстроилась очередь. Люди благодарили российских военных и говорили, что для них этот день стал праздником.