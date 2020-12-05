Историческая реконструкция: в парке «Патриот» воссоздали контрнаступление советских войск под Москвой

В парке «Патриот», возле Главного Храма Вооруженных сил РФ, в музее под открытым небом «Поле Победы» специалисты провели историческую реконструкцию, в рамках которой в деталях воссоздали день начала контрнаступления советских войск под Москвой. В мероприятии приняли участие более 60 членов военно-исторических клубов из разных городов России. Также была задействована боевая техника времен ВОВ - от легендарного Т-34 до установки «Катюша».

Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 79 лет назад, считается одним из самых масштабных сражений. Именно здесь, недалеко от столицы, гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение.

В годовщину тех событий мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову. В церемонии также участвовали представители волонтерского движения. Ветераны Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавируса прийти, к сожалению, не смогли.