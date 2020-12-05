Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Историческая реконструкция: в парке «Патриот» воссоздали контрнаступление советских войск под Москвой

Роман Захаров
18:15 05.12.2020
В годовщину тех событий мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В парке «Патриот», возле Главного Храма Вооруженных сил РФ, в музее под открытым небом «Поле Победы» специалисты провели историческую реконструкцию, в рамках которой в деталях воссоздали день начала контрнаступления советских войск под Москвой. В мероприятии приняли участие более 60 членов военно-исторических клубов из разных городов России. Также была задействована  боевая техника времен ВОВ - от легендарного Т-34 до установки «Катюша».

Контрнаступление советских войск под Москвой, начавшееся 79  лет назад, считается одним из самых масштабных сражений. Именно здесь, недалеко от столицы, гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение.

В годовщину тех событий мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову. В церемонии также участвовали представители волонтерского движения. Ветераны Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавируса прийти, к сожалению, не смогли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.