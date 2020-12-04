Мобильные госпитали, разминирование, ремонт дорог и электролиний: как российские военные возвращают мирную жизнь в Карабах

Армения и Азербайджан, которые ранее договорились обменять пленных и без вести пропавших в результате конфликта в Нагорном Карабахе по формуле «всех на всех», передали списки в Международный комитет Красного Креста. Сейчас эти документы проходят процедуру окончательной сверки. Тем временем, в самом Карабахе жизнь все больше напоминает мирную. В первую очередь, благодаря усилиям российских миротворцев.

Не так давно сотрудники Минобороны РФ всего за 48 часов развернули мобильный госпиталь в Степанакерте. Медучреждение принимает и военнослужащих, и местных жителей.

«Мы осуществляем прием гражданского населения, а также контингента миротворческих сил. Оказание первой врачебной помощи с элементами квалифицированной помощи», - объяснил «Звезде» капитан медицинской службы, старший ординатор отделения реанимации МОСН Кирилл Баранов.

В госпитале принимают терапевт, хирург, стоматолог и даже вирусолог. Качество предоставляемых услуг настолько высокое, что специалисты в гражданской поликлинике Степанакерта уже рекомендуют по возможности пройти обследование у российских военных врачей.

Пока военные медики проверяют оборудование - аппараты ИВЛ, рентген, УЗИ - российские миротворцы патрулируют город. На центральных улицах Степанакерта воцарилась мирная жизнь, однако стоит спуститься на пару кварталов вниз и перед глазами предстают ужасающие последствия не так давно бушевавшей тут войны. Только за 4 декабря из армянских сводок новостей стало известно, что в окрестностях Степанакерта нашли еще 700 тел погибших.

Во время разминирования территории, на пути саперов часто попадаются кассетные бомбы, обнаруженные боеприпасы увозят на полигон. Те, что перемещать нельзя, например, из-за поврежденного взрывателя, уничтожают на месте. Российскими миротворцами в Карабахе уже разминировано почти 50 гектаров местности и 15 километров дорог. Обнаружено и обезврежено свыше тысячи различных боеприпасов.

В районах, пострадавших от боевых действий, восстанавливают коммуникации. Только за последние сутки было отремонтировано больше двух тысяч метров линий электропередачи. Сегодня утром в Карабахе впервые за долгое время заработал интернет.