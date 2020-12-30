Гонки на бронетранспортерах и огневая подготовка: завершился большой полевой выход мотострелков и танкистов ЗВО

Тысяча бойцов танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО завершила крупный полевой выход. Он произошел на полигонах Воронежской, Смоленской и Брянской областей. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие отработали огневую подготовку, поражая парные мишени трехуровневой системы на дистанциях от 50 до 800 метров. В деле использовались автоматы АК-74М и АК-12, пулеметы «Печенег» и гранатометы РПГ-7.

В ходе выполнения тактических задач по наступлению и обороне использовались средства имитации, создающие эффект погружения в обстановку, имитирующую современный бой.

Военнослужащие устроили своеобразные гонки на бронетранспортерах БТР-82А и боевых машинах пехоты БМП-2. Суть упражнений состояла в преодолении на максимальной скорости оврагов, противотанковых рвов, бродов, колейных мостов и так далее. Этот вид тренировок выполнялся как в групповом, так и в одиночном порядке.

Помимо этого, были проведены тактико-огневые упражнения на танках Т-72Б3.

Всего в полевом выходе поучаствовали около 1 000 военнослужащих, а также порядка 300 единиц вооружения и военной техники.