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Гонки на бронетранспортерах и огневая подготовка: завершился большой полевой выход мотострелков и танкистов ЗВО

Тимур Шерзад
16:02 30.12.2020
Всего в полевом выходе поучаствовали около 1 000 военнослужащих, а также порядка 300 единиц вооружения и военной техники. 
Гонки на бронетранспортерах и огневая подготовка: завершился большой полевой выход мотострелков и танкистов ЗВО
© Фото: Министерство Обороны России

Тысяча бойцов танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО завершила крупный полевой выход. Он произошел на полигонах Воронежской, Смоленской и Брянской областей. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Военнослужащие отработали огневую подготовку, поражая парные мишени трехуровневой системы на дистанциях от 50 до 800 метров. В деле использовались автоматы АК-74М и АК-12, пулеметы «Печенег» и гранатометы РПГ-7.

В ходе выполнения тактических задач по наступлению и обороне использовались средства имитации, создающие эффект погружения в обстановку, имитирующую современный бой. 

Военнослужащие устроили своеобразные гонки на бронетранспортерах БТР-82А и боевых машинах пехоты БМП-2. Суть упражнений состояла в преодолении на максимальной скорости оврагов, противотанковых рвов, бродов, колейных мостов и так далее. Этот вид тренировок выполнялся как в групповом, так и в одиночном порядке. 

Помимо этого, были проведены тактико-огневые упражнения на танках Т-72Б3.

Всего в полевом выходе поучаствовали около 1 000 военнослужащих, а также порядка 300 единиц вооружения и военной техники. 

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