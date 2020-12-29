Армия Вертолеты Ка-27М обнаружили подводную лодку «противника» в Черном море Тимур Шерзад Найдя подводную лодку, вертолетчики передали ее координаты тактической группе противолодочных кораблей. © Фото: Министерство Обороны России Вертолетчики Морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали поиск подводных лодок условного противника в акватории Черного моря. В деле были задействованы вертолеты Ка-27М. Взлетев с одного из крымских аэродромов, пилоты провели комплекс мероприятий по поиску субмарины, и в итоге нашли ее. Сделать это помогла опускаемая гидроакустическая станция, которая может определять координаты разных подводных целей. Роль «неприятельской» подводной лодки играла одна из подлодок Черноморского флота. Найдя подводную лодку, вертолетчики передали ее координаты тактической группе противолодочных кораблей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика