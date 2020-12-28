Минобороны РФ сдало новый военный госпиталь в Северной Осетии

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали новое лечебное учреждение в городе Владикавказ Республики Северная Осетия.

Многопрофильное медучреждение предназначено для оказания первичной и специализированной медицинской помощи, укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюрографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой.

В составе медицинского центра находятся хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный и пульмонологический кабинеты, отделения функциональной диагностики, неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория.

В новом комплексе предусмотрено зонирование помещений с разделением технологических потоков. Пятиэтажный корпус рассчитан на 300 пациентов. В нем будут трудится свыше 100 высококвалифицированных специалистов.