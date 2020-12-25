В борьбе с коронавирусом: как выглядит изнутри мобильный медгородок Министерства обороны

В Симферополе идут последние приготовления к открытию мобильного медгородка Минобороны.

Все помещения в ближайшее время будут переведены в режим красной зоны. Это означает, что сюда нельзя будет попасть без спецзащиты.

Есть боксы для пациентов с COVID-инфекцией. Они повышенной вместимости - по 16 человек. Сейчас здесь устанавливают кровати. Тут же находятся ординаторские помещения и шлюзы, через которые медики в костюмах будут попадать в лечебные зоны. И, наконец, реанимация - сердце госпиталя, где уже установлены аппараты ИВЛ.

Снаружи конструкция тоже выглядит впечатляюще. Медгородок занимает территорию по площади как два футбольных стадиона. В полевых условиях он может проработать столько, сколько потребуется.



