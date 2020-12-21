Путин и Шойгу подвели итоги 2020 года для Минобороны

Итоги года в Министерстве обороны по традиции подводят публично - и такие заседания лично возглавляет Верховный главнокомандующий. Не стали делать исключение и на этот раз. Владимир Путин - в зале принятия решений Национального центра управления обороной.

2020 год прошел под знаком борьбы всего человечества против невидимого и жутко заразного врага. И именно военные первыми приходят на помощь гражданам в борьбе с эпидемией. Накануне открылся многофункциональный медцентр, возведенный военными строителями в Южно-Сахалинске, а всего за девять месяцев построено 30 таких госпиталей в 23 регионах страны. А еще развернуты восемь мобильных госпиталей. Счет пациентов, спасенных военными медиками, идет на десятки тысяч.

«Военные врачи, средний и младший медперсонал - всего более 18 тысяч медработников - не только делали все возможное, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в армии и на флоте, они помогали своим гражданским коллегам, в том числе в составе выездных бригад, и всегда действовали профессионально, собранно, с огромной самоотдачей. Не жалели сил, часто работали сверхурочно, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде. Такие примеры, как всегда в таких случаях, доказывают известное у нас в народе выражение: «Народ и армия - едины». И мы видим, что это не пустые слова», - отметил Путин.

Но в год пандемии никуда не исчезли и другие важнейшие вызовы и задачи, которые решает наша армия. И по словам президента, справляется с этим профессионально и эффективно. И речь не только о повседневной службе, необходимо думать о завтрашнем дне. Одна из ключевых задач - своевременное перевооружение войск. Сейчас этому уделяется первоочередное внимание.

«Вчера вечером попросил начальника Генерального штаба Валерия Васильевича, а сегодня с утра разговаривал с министром Сергеем Кужугетовичем о том, как складывалась эта работа в предыдущие периоды времени в нашей стране. Очень любопытно, вот смотрите. Во времена Советского Союза в Советской армии по силам общего назначения, так называемая современность, количество современных на тот период времени вооружений составляло 54 процента, по силам общего назначения. По стратегическим, ядерным силам - 65-70%. Это приличный, хороший показатель. В 2000-м году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критически низкого уровня - в 12%. А по силам ядерного сдерживания - до 35», - заявил Владимир Путин.

На рубеже веков денег не было не только на то, чтобы перевооружать армию. Даже обеспечить ее повседневную деятельность порой было не на что. Такого больше допустить нельзя, говорит президент. По итогам 2020-го - доля современных вооружений в армии достигла рекордных 70%. В стратегических ядерных силах и того выше - 86% всей техники передовые образцы. Цифры высокие, но это не повод почивать на лаврах.

«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1", скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду, и сразу начнем отставать», - подчеркнул Путин.

В этих условиях утвержден и уже приводится в исполнение пятилетний план развития Вооруженных сил. На итоговом заседании коллегии Минобороны Владимир Путин дает еще ряд поручений. Первое из которых - поддержание высокой боеготовности стратегических ядерных сил. Развитие воздушной, наземной и подводной составляющих ядерной триады.

«Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны, сохранить стратегический паритет в мире. Наши подходы в этой сфере носят сугубо оборонительный характер и изложены в принятом в 2020 году документе "Об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания"», - отметил президент.

Второе поручение Путина - развитие сил неядерного сдерживания и высокоточного оружия.

«Мы не намерены производить и развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России, так же, как и в других регионах страны. Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки», - сказал президент.

Еще одна задача, поставленная президентом, - дальнейшее переоснащение армии и флота на современные вооружение и технику. Ритмичное выполнение гособоронзаказа. Изучение и внедрение новых способов действия войск. Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов - и планирование на перспективу. В ходе боевой учебы необходимо активнее осваивать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта. Роботизированные комплексы, беспилотники, системы управления.

«Кроме того, в ходе предстоящего учения «Запад-2021» должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства. Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей. Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас все открыто в этом смысле», - заметил Путин.

Не менее важно, чем развитие вооружений, повышение социальных гарантий военнослужащим. С 1 октября проиндексировано денежное довольствие, эффективно работает и система обеспечения жильем. За три года собственные дома и квартиры при помощи субсидий купили 15 тысяч военнослужащих. В два года новоселье отметят еще 10 тысяч семей.

«Уверен, налаженный тыл, без всякого сомнения и вы, уверен, разделяете такой подход, будет укреплять боеспособность армии и флота и безопасность страны, повысит престиж военной службы», - подчеркнул президент.

В Вооруженных силах будет создан самый современный лабораторно-экспериментальный комплекс на базе 48 ЦНИИ войск РХБЗ, участвовавшего в создании вакцины против коронавируса. Об этом в своем докладе рассказал министр обороны Сергей Шойгу. Средства уже выделены, это позволит проводить исследования в том числе и перспективных вакцин. Министр докладывает: несмотря на ограничительные меры в связи с эпидемией, удалось не допустить срыва поставок вооружений.

«Перевооружение армии и флота осуществлялось в условии ограничительных мер, при этом возникла угроза невыполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК. В разгар пандемии 2 млн 300 тыс специалистов находились на самоизоляции, большинство предприятий прекратили работу, и только вмешательство Верхновного главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции. Созданная в Министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ предприятиями ОПК. Своевременная корректировка жестких мер самоизоляции позволила не только сохранить темпы исполнения ГОЗ, но и выполнить социальные обязательства перед трудовыми коллективами и бюджетной системой», - отметил Шойгу.

Центральная тема доклада - перевооружение. Гособоронзаказ выполнен в этом году более чем на 99%. И министерство проверяет, насколько эффективно потрачен каждый выделенный из бюджета рубль.

«Применение опережающего финансирования позволяет решить проблему дефицита средств на строительство кораблей дальней морской зоны и обеспечить сокращение сроков поставки современных самолетов», - подчеркнул глава Минобороны.

На новейшие комплексы «Ярс» перевооружены три полка ракетных войск стратегического назначения. Россия завершила второй этап развертывания группировки единой космической системы. На вооружение принята подлодка проекта «Князь Владимир» с ракетами «Булава» на борту. Уже в следующем году Воздушно-космические силы получат более ста самолетов и вертолетов. До 2024 года в войска поступят 22 самолета пятого поколения. Всего число истребителей Су-57 к 2028 году в летных частях достигнет 76. В ВКС начинают поступать разведывательно-ударные беспилотники. Количество высокоточных ракет большой дальности будет увеличено вдвое.

«Наши Вооруженные силы вошли в число самых передовых и наиболее технологически развитых армий мира. По уровню современности мы выше аналогичных показателей вооруженных сил многих государств. При этом по затратам на оборону в текущем году Россия переместилась с восьмого на девятое место», - заметил Шойгу.

Промежуточный итог коллегии вновь подводит Верховный главнокомандующий. Владимир Путин еще раз напоминает: сформированный нашей промышленностью технологический задел и темпы перевооружения армии - отличный результат, показанный военным ведомством. Но расслабляться, несмотря на такие достижения, точно не стоит.