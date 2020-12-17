Путин оценил идею увеличения российского контингента в Карабахе

Увеличение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе возможно, но только при договоренности Армении и Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

«Увеличение количества наших миротворцев возможно, но только при договоренности сторон. В том числе с азербайджанской стороны. Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к тому, что это нужно, мы это сделаем. Дело не только в миротворцах, но еще в сотрудниках МЧС России и пограничниках ФСБ», - сказал глава государства.

Путин добавил, что после перемирия в Карабахе должна произойти нормализация отношений в регионе с реализацией экономического и инфраструктурного потенциала.