Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в Мардакерт

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в город Мардакерт. Гумпомощь была передана беженцам, вернувшимся в свои дома, и другим нуждающимся жителям населенного пункта. Наборы получили несколько сотен семей.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры. Были завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает свыше 10 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны РФ в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению. В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медпомощи и необходимых лекарственных препаратов.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 529 гражданам, в том числе 63 детям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент РФ. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.