Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в Мардакерт

Роман Захаров
05:21 16.12.2020
Гумпомощь была передана беженцам, вернувшимся в свои дома, и другим нуждающимся жителям населенного пункта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в город Мардакерт. Гумпомощь была передана беженцам, вернувшимся в свои дома, и другим нуждающимся жителям населенного пункта. Наборы получили несколько сотен семей.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры. Были завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает свыше 10 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны РФ в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи населению. В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медпомощи и необходимых лекарственных препаратов.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 529 гражданам, в том числе 63 детям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент РФ. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.