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Тральщик «Яков Баляев» в ходе испытаний впервые применил корабельное оружие

Андрей Аркадьев
13:50 16.12.2020
26 декабря тральщик официально войдет в состав Тихоокеанского флота.
Тральщик «Яков Баляев» в ходе испытаний впервые применил корабельное оружие
© Фото: ОСК

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев» в ходе завершающего этапа заводских ходовых и государственных испытаний задействовал шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-630, сообщает Минобороны России.

«Для выполнения стрельбы по воздушным и надводным целям была задействована шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630», - говорится в сообщении.

Также экипаж выполнил упражнение по уничтожению морской плавающей мины.

«В этом случае огонь по макету мины, совместно с артустановкой Ак-630, велся из пулеметов калибра 12,7 мм», - добавили в ведомстве.

В полигонах боевой подготовки для учебного поиска и уничтожения мин успешно испытаны акустический и контактный тралы. В море тихоокеанцы совместно с представителями промышленности подтвердили работоспособность систем и механизмов тральщика.

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду в январе. Церемония проходила на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

«Яков Баляев» - четвертый серийный корабль в линейке проекта 12700. Был заложен 26 декабря 2017 года. Головной тральщик проекта «Александр Обухов» передали Военно-морскому флоту России в 2016 году, «Иван Антонов» - в 2018 году. Корабли данного проекта зарекомендовали себя надежными и способными эффективно выполнять поставленные задачи.

Новый корабль назван в честь Героя Советского Союза матроса 355-го отдельного батальона морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева. Корпус тральщика изготовлен из монолитного стеклопластика. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных мин. Имеет водоизмещение 890 тонн, длину - 62 метра, ширину - 10 метров, осадку - 3 метра. Скорость хода составляет 16,5 узлов - 30,5 км/ч, вместимость экипажа - более 40 человек.

Тральщик оснащен новейшими гидроакустическими станциями, которые размещаются на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах, и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

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