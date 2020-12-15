Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Министр обороны Китая заявил, что продление соглашения об уведомлении о пусках ракет РФ и КНР обеспечит военную безопасность в мире

Иван Линдеманн
13:24 15.12.2020
Об этом он сообщил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Министр обороны Китая заявил, что продление соглашения об уведомлении о пусках ракет РФ и КНР обеспечит военную безопасность в мире
© Фото: Минобороны России

Продление соглашения об обмене данными  о пусках ракет России и Китая обеспечит военную безопасность в мире. Об этом во время встречи с Сергеем Шойгу заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхе.

«В настоящий момент в мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности. Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами», - сказал он.

Фэнхе напомнил, что совместные действия РФ и КНР уже внесли весомый вклад в процесс международного контроля над вооружениями.

Также глава Минобороны КНР подчеркнул, что отношения двух стран развиваются на высоком уровне и для дальнейшего сотрудничества никаких ограничений нет.

Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет.

Сергей Шойгу добавил, что продолжение обмена данными будет способствовать стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом развертывания там компонентов глобальной системы ПРО США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.