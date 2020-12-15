Министр обороны Китая заявил, что продление соглашения об уведомлении о пусках ракет РФ и КНР обеспечит военную безопасность в мире

Продление соглашения об обмене данными о пусках ракет России и Китая обеспечит военную безопасность в мире. Об этом во время встречи с Сергеем Шойгу заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхе.

«В настоящий момент в мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности. Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами», - сказал он.

Фэнхе напомнил, что совместные действия РФ и КНР уже внесли весомый вклад в процесс международного контроля над вооружениями.

Также глава Минобороны КНР подчеркнул, что отношения двух стран развиваются на высоком уровне и для дальнейшего сотрудничества никаких ограничений нет.

Россия и Китай продлили межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей на десять лет.

Сергей Шойгу добавил, что продолжение обмена данными будет способствовать стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учетом развертывания там компонентов глобальной системы ПРО США.