Новейший корвет «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург после госиспытаний

Новый корвет проекта 20385 «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург вечером 13 декабря. Корабль ошвартуется у причала предприятия «Северная верфь», где будет проведена подготовка корабля к приему в состав ВМФ России. Корвет прибудет из Балтийска, где проходили государственные испытания.

Церемония приема корабля в состав флота запланирована на конец декабря – после проведения ревизии состояния корабельного оборудования. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Ранее «Гремящий» успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника. Учения проходили в акватории Балтийского моря.