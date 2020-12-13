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Новейший корвет «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург после госиспытаний

Алексей Курильченко
17:31 13.12.2020
Корабль совершит межбазовый переход из Балтийска.
Новейший корвет «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург после госиспытаний
© Фото: Минобороны России

Новый корвет проекта 20385 «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург вечером 13 декабря. Корабль ошвартуется у причала предприятия «Северная верфь», где будет проведена подготовка корабля к приему в состав ВМФ России. Корвет прибудет из Балтийска, где проходили государственные испытания.

Церемония приема корабля в состав флота запланирована на конец декабря – после проведения ревизии состояния корабельного оборудования. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Ранее «Гремящий» успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника. Учения проходили в акватории Балтийского моря.

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