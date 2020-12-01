Миротворцы в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности

В ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения разминировали более 34 гектаров местности и около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1 077 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки очищено более пяти гектаров территории, два километра дорог, обнаружено 109 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены», - говорится в сообщении.

Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении в Нагорном Карабахе жизненно важных инженерных коммуникаций.

«За сутки восстановлено более 2,5 километра линий связи, 1,5 километра газопровода, один километр линий электропередачи, четыре опоры ЛЭП и одна трансформаторная подстанция», - добавил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, российские военные врачи оказали медицинскую помощь 67 жителям населенного пункта Ханабад, в том числе 11 детям. При координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.