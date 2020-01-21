Замначальника ГУ МВС Евгений Ильин принял участие в конференции «Фуллертон форум» в Сингапуре
В Сингапуре первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин принял участие в международной конференции «Фуллертон форум». Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
«На полях конференции состоялись двусторонние встречи с руководителями военных делегаций Великобритании и Республики Корея. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по военной линии, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - говорится в релизе.
Международная конференция «Фуллертон форум» - это международная диалоговая площадка по проблемам безопасности в Азии, организуемая в Сингапуре лондонским Международным институтом стратегических исследований.
На форум приглашаются представители военных ведомств и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств. Проводится ежегодно с 2013 года. Считается подготовительным этапом международной конференции высокого уровня «Шангри-Ла Диалог».