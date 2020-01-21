Российские специалисты проинспектируют военный объект в Германии
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Германии.
«Посещение по оценке будет проводиться 21 января 2020 года в течение одного дня», - сообщили в Минобороны России.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект вместе его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.