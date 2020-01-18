Спустя 25 лет: на главной базе Балтфлота почтили память погибших на Северном Кавказе «черных беретов»

На главной базе Балтийского флота состоялись памятные мероприятия и «Марш памяти», посвященные «черным беретам», погибшим при выполнении своего долга на Северном Кавказе 25 лет назад. Мероприятия Дня памяти, установленного постановлением Военного Совета Балтфлота, начались с возложения цветов к могилам Героя России гвардии майора Евгения Колесникова и кавалера ордена Мужества гвардии майора Олега Силькунова.

В памятном мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, личный состав и ветераны соединения, а также родные и близкие погибших. В конце состоялась панихида.

В «Марше памяти» приняли участие морские пехотинцы. Они прошли с портретами погибших в руках по центральным улицам Балтийска до гарнизонного Дома офицеров флота. Морпехи, кадеты, юнармейцы и ветераны возложили цветы к памятникам морским пехотинцам, погибшим в разные годы.